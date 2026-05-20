元俳優の市村優汰（18）が配信するTikTok投稿に疑問の声が上がっている。俳優の市村正親（77）と篠原涼子（52）元夫妻の長男だ。

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5月4日配信の2本の投稿は、自宅と思われる広いリビングでダンスをする優汰の目の前をぬいぐるみを抱いた篠原が横切り、その後は市村が横切るという動画で《ママ？パパ…？》というキャプションが入っていた。もう1本は、車内でポーズを決める優汰と、同乗する篠原が笑顔を見せる動画だった。

「優汰さんのTikTokは10.3万フォロワーで、毎日のように更新されています。これまでもたまに両親は出ていましたが、今回は久々の登場で息子の活動を手助けしてのことでしょう。世間の関心が集まりました」（スポーツ紙芸能担当記者）

優汰は2016年に8歳で、市村による舞台『市村座』で初舞台を経験。21年にはミュージカル『オリバー！』で親子共演し本格デビュー。市村と同じ大手プロダクションに所属していた。

俳優としておぜん立てされていたが、24年11月に『NEWSポストセブン』で、ハロウィンで被害者のいる警察沙汰トラブルを起こしたことが報じられ、同年末に事務所を退所している。

「現在はアーティストとして活動していますが、今年に入ってSNSで未成年飲酒や喫煙を疑われる写真が拡散される騒動も。真偽不明ながら、10代で“お騒がせ”の印象がついた。優汰さんを助けたい両親の気持ちは分かりますが、甘やかしてきた結果と厳しい声も上がるのは当然で、最新のインスタ投稿では彼がクロムハーツのセーターやグッチのバッグのコーディネートを紹介。日々のTikTok投稿も背景が高級ホテルなど10代とは思えないリッチさ。ユーザーからも、疑問の声が相次いでいます」（前出の記者）

同時に《♯篠原涼子 ♯市村正親 三田佳子、高畑淳子みたいな息子になるんやろな》《三田佳子の息子を思い出した》《高畑裕太系かな》などと、女優の三田佳子（84）や女優の高畑淳子（71）と息子たちの親子関係を思い起こした人が多かったようだ。

高畑の長男で俳優の高畑裕太（32）は16日更新のSNSで約9年前の不祥事について声明を出したばかり。16年8月23日に強姦致傷容疑で逮捕、その後不起訴処分となった件を自ら蒸し返し、物議を醸している。

「高畑さんも息子がデビュー間もない頃から、甘やかしぶりは相当で、仲良し親子としてバラエティー番組などで共演。国民的演技派女優の高畑さんが息子をプッシュしていて、周囲もないがしろにできませんから。14年のデビューからコンスタントにドラマや映画出演していましたが、不祥事後は一度芸能界から離れた。19年から舞台で復帰していますが、小規模な現場にとどまっている状況です。また、甘やかして子どもが問題を起こした有名人といえば三田佳子さんも、度重なる次男の薬物事件で、彼女自身も長く芸能界から干されました。『息子に小遣いを月50万円あげている』と言った発言は世間でバッシングもありましたね。市村さんと篠原さんも長男がアーティストとして自立するのを見守っているのでしょうが……」（女性誌ライター）

特殊な環境で育った2世にも複雑な事情や言い分はあるのだろうが、芸能人の親のあり方が改めて話題になっている。

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