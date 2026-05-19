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このまとめ方完璧では？

おっ、この箱、発送用に使えそうだぞ！みたいに届いた梱包材を次の用途のために保管しておく。うん、これ最近では結構当たり前ですよね。

でも、それらの置き場所がわりと頭を悩ませます。

部屋の隅に置きっぱなしだったり、棚に突っ込んでおいたり。で、いざ使おうと思うと箱どこだ…テープどこだ…なんてね。解決しましょう。

山崎実業 フリマ 梱包資材 収納ボックス 3,300円 Amazonで見る PR PR

山崎実業の「フリマ 梱包資材 収納ボックス」。全部ここに突っ込んじゃえ！

色んな梱包材、ツールを一挙に収納

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「梱包資材収納ボックス」、梱包資材をまとめるためだけに作られた箱なだけあって、かなり考えられた構造。

中には仕切りがあるので、資材の種別ごとに分けて収納できますし、メッセージやマスキングテープなどの小物を入れる内ポケットもあり。

蓋の裏面には、梱包のときに使うテープやらハサミも収納できます。つまり、これ1つ取り出せば梱包準備は整うってわけですよ。地味だけど、こういう動線の整理って地味に効くんですよね！

本体サイズは34×15.5×48cm。

バカでかいAmzon段ボールをしまうにゃちょい小さめですけど、小物を発送する用段ボールやラッピングシート系の保管にはちょうどいいサイズかも？ チャックで締めておけるので、虫やホコリの進入も防げるのも良い配慮ですね。

とりあえず、部屋の隅に梱包材積んである人は、これ導入してみましょう。きっと、整います。

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