お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロ（40）が18日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）にゲスト出演。テレビに出演するインフルエンサーらへの本音をぶちまける場面があった。

この日は「東ブクロの緊急毒出しノート」と題し、日常の不満や怒りをノートに記す企画を実施。東ブクロは「インフルエンサーやユーチューバー、もう簡単にテレビに出すのはやめませんか」と提言した。

「テレビ好きなんですよとか言いながら、こっちの世界に飛びこむ勇気も実力もなかっただけの方々なんです。芸能界ってもっと高貴なところでいいと思いますよ」と続けた。「ちゃんと自分の親納得させて、養成所やスクール通って。人生かけてこの世界で食っていくんだっていう覚悟を持った人間だけが活躍できる世界であってほしい」ともつづった。

「もうテレビマンは気づいたと思いますが、こんなやつらテレビ出しても、そこの層のファンは結局、番組なんか見てくれないんです」とした。

スタジオで東ブクロは、テレビ局が最初起用した理由については「数字を取れると思ったんでしょうねえ」としたものの「まあ（視聴率は）全然変わらないんだと思うんですよ。でも何かまだそこからテレビに出てきてる人が何人かおる。結構偉そうにしている。なんやコイツみたいなやつもおる」と言及。

「それがちょっと当たり前になりすぎて、芸能界の敷居が下がりすぎてるなって思うんですよ」と強調した。

有名な芸人がYouTubeを始めても視聴されないことも当然あるとした上で「でもやっぱりこういうインフルエンサーがテレビに出ても…。だって、おもろいインフルエンサーいます？」などと首をかしげた。

MCのお笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之が「なんであんなに偉そうなんだっていうのはありますもんね」とYouTubeの番組で出会ったインフルエンサーが座席にキレたり、当初OKを出していた話を言いたくないともめたことがあったと証言すると、東ブクロは「絶対アイツや」と大笑い。

「何を偉そうな」と実名を出したが効果音で伏せられており、「何を勘違いしているんやろうな。凄い偉そうやったわ、あの人」とボヤいてみせた。「もちろんあいさつもしはらへんし、こっちも目見てしゃべらへんし。なんか偉そうにして。そんな大したこと言うてへんけどなあと思いながら…。帰って行きはったわ」と振り返った。

井口は「めちゃくちゃケンカしてるじゃないですか」と驚き、東ブクロは「いやいや、その場ではやらへんよ」と冷静に語った。