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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

衛生面も含めてバッグは床に置きたくないですよね。でもバッグ収納等が無いカフェやコワーキングスペースであればそれもやむ無しでしょうか？

今回はそんなバッグの置き場所問題をスマートに解決してくれるバッグハンガーの中から、「スマフックAir ロングver」を試したレポートをお届けします。

超軽量ながら20kgまで耐える性能は見た目以上の頼もしさでしたので、ぜひ参考にしてみてください。

シリーズ最高傑作。A7075超々ジュラルミン採用で、超軽量35g＆高強度を実現。 2,587円 【超超早割 35%OFF】 詳細をチェック

持っていることを忘れる軽さ

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こちらが「スマフックAir ロングver」の本体。金属製なのでズッシリしていそうですが、持つと35gという軽さに感覚がバグります。

※ カラビナはオプション品

素材は航空宇宙グレードのA7075超々ジュラルミンでマットな質感もスタイリッシュ。キーホルダー感覚で持ち歩けますし、ポケットやポーチでも邪魔になりません。

展開して引っ掛けるだけ

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使い方も簡単で本体を展開してテーブルの端に引っ掛けるだけ。

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最初はこんなに軽い製品で重いカバンを支えられるのか？と疑問でしたが、その心配は杞憂。フックを下に引っ張ってみても全然大丈夫でした。

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テーブルを掴む部分は全面に滑り止め素材があり固定力はかなり高め。

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バッグを掛ける部分もギザギザ加工で滑り落ちを防止。耐荷重20kgの性能は伊達でなく、PCが入った重いバックパックも安心して任せられました。

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本製品は先行モデルからフック部分を2cm延長した新型。厚みのあるテーブルにも対応しやすくなっただけでなく、例えば自分とパートナーのバッグを2つ同時に掛けるという使い方にも対応。

このサイズと軽さでここまでできるのは十分に優秀かと。

カラビナとの組み合わせがオススメ

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オプションのチタンカラビナでさらに使い勝手が向上。バッグなどに手早く脱着でき、鍵を一緒に束ねておくのにも便利。

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ボトルオープナー（栓抜き）機能もあるので、キャンプなどで瓶ビールをサッと開けたらスマートでカッコいいかも。

価格も3,000円未満で頻度高く活躍できるので、みなさんもおひとついかが？

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Source: machi-ya

本記事制作にあたりstudio adamasより製品貸与を受けております。