この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

甘くて柔らかい旬の春キャベツに味噌味が染み込む！「パンチが効いてご飯が進む味に！」なるサバ缶とキャベツの蒸し煮

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【包丁不要】旬の春キャベツが活躍！レンチンだけで完結する「サバ缶とキャベツの蒸し煮」」と題した動画を公開しました。タッパーひとつで調理が完結し、忙しい日でも手軽に作れる一品を紹介しています。



動画では、水洗いした春キャベツをそのままタッパーにちぎり入れます。「包丁いらずです」と語り、火の通りを均一にするために芯は小さめにちぎるのがポイント。そこに「食材かつ調味料として」サバの味噌煮缶の汁だけを先にかけて、1回目の電子レンジ加熱を行います。サバの身は加熱しすぎると硬くなるため、後から入れるのがコツだと説明しています。



加熱したキャベツにサバの身と料理酒を加え、一口大にほぐしてから再度短い時間加熱すれば完成。甘くて柔らかい春キャベツと味噌味のサバ缶が絡み合う様子が食欲をそそります。味が薄いと感じた際は、焼肉のタレを少しかけると「パンチが効いてご飯が進む味に！」なるとおすすめしています。



旬の食材を余すことなく楽しめ、洗い物も少ない実用的なレシピです。今日の献立のヒントに取り入れてみてはいかがでしょうか。動画の後半では、災害時に役立つローリングストック術についても詳しく解説されています。



【レシピ】

［材料］

・春キャベツ 200～250g（普通のキャベツでも可）

・サバの味噌煮缶 1缶（150g）

・料理酒 少々

・白ごま 適量

・焼肉のタレ（お好みで） 適量



［作り方］

1. 1100mlサイズのタッパーに、水洗いした春キャベツを大きめにちぎって入れる。芯の部分は火通りをよくするため小さめにちぎる。

2. キャベツをタッパーに押し込み、サバの味噌煮缶の汁のみをキャベツにかける。

3. ふんわりとラップをし、600wの電子レンジで6分30秒加熱する。

4. 一度取り出し、サバの身を加える。空になった缶に料理酒を少し入れ、サバにかけて臭みを消す。

5. サバの身を箸で一口大にほぐす。

6. 再びふんわりとラップをし、600wで30秒から1分加熱する。サバが温まれば完了。

7. 仕上げに白ごまをふって完成。味が薄い場合は焼肉のタレをかける。