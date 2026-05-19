開催：2026.5.19

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 5 - 4 [レッズ]

MLBの試合が19日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとレッズが対戦した。

フィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインター、対するレッズの先発投手はニコラス・ロドロで試合は開始した。

1回裏、4番 エドムンド・ソーサ 9球目を打ってセンターへの犠牲フライでフィリーズ得点 PHI 1-0 CIN、5番 アドリア・ガルシア 3球目を打ってライトへの犠牲フライでフィリーズ得点 PHI 2-0 CIN

2回表、7番 タイラー・スティーブンソン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレッズ得点 PHI 2-1 CIN、8番 Ｔ．Ｊ．フリードル 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでレッズ得点 PHI 2-2 CIN

6回裏、3番 アレク・ボーム 2球目を打ってセンターへのホームランでフィリーズ得点 PHI 3-2 CIN

7回表、5番 サル・スチュワート 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 PHI 3-3 CIN

8回表、3番 スペンサー・スティア 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 PHI 3-4 CIN

8回裏、6番 ブライソン・ストット 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 PHI 5-4 CIN

試合は5対4でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのオライオン・カーカリングで、ここまで2勝0敗1S。負け投手はレッズのダグラス・アシュクラフトで、ここまで1勝1敗1S。フィリーズのデュランにセーブがつき、1勝1敗8Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-19 10:26:09 更新