1人分たったの約220円！レンジでチンするだけの爆速レシピ「枝豆と鶏ささみのおだしクリームパスタ」

「自炊ハードルを地の果てまで下げにいく」をモットーに、インスタグラム（@oyone.gram）、TikTok（@oyoneyone）など総フォロワー数約40万人突破のSNSで、ラクに作れてちゃんとおいしい“爆速レシピ”を多数紹介しているおよねさん。近年は「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）などメディアでも活躍し、これまでに3冊のレシピ本を出版。近著に『“使いきる”だけでうまくいく 物価高に負けないレシピ事典』がある。

そんなおよねさんに、まだどこにも見せていない、爆速＆手間抜きオリジナルレシピを「食材を買うのにかかった金額」とともにご紹介いただくFRaU web連載「およねの革命的！爆速レシピ」。

（※購入店舗、地域、タイミングによって金額が前後する可能性があります。また調味料の価格は含んでおりません）

2026年5月は、1人分たったの約220円で作れる「枝豆と鶏ささみのおだしクリームパスタ」爆速レシピをお届け。

1人分たったの約220円！ 爆速レンチンレシピ

「GWが明けて疲れが溜まっているという人もいるかと思います。レンジでチンするだけで簡単に作れて、かつあまり買い物に行かなくても済むように保存の効く冷凍の枝豆を使って春の彩りも楽しめるようなパスタを作れたらと思い、今回は爆速レンチンレシピ『枝豆と鶏ささみのおだしクリームパスタ』を考案してみました！」

「味付けは白だしを使って少し和風テイストに。価格変動の少ない安価な食材、牛乳、冷凍枝豆、鶏ささみなどを使って作れるお財布にも優しいメニューです。

今はコンビニのパスタとかもどんどん高くなってきていて、メニューによっては500円以上もするものもありますよね。このメニューであれば、1人分で約220円ほど。2人分つくるとしても約440円で済みます。

それでいて、全部レンジで完結するっていう手軽さが嬉しいポイント！

耐熱容器にパスタや鶏ささみを入れてレンジで温めたら、そこに小麦粉、牛乳、白だし、バター、冷凍枝豆を入れてもう1回チンをしたらあっという間に完成！

洗い物も少なく済みますし、一人分だったら温めた耐熱容器のまま食べてしまっても問題なし！（笑） 少しでも洗い物を減らせたらやっぱり嬉しいですよね。

作る上でのポイントとしては、1回目にチンした後にとろみ出しのために小麦粉を加えるのですが、そのときによく全体に混ぜ合わせてダマにならないようにすること。パスタに絡めるようにしっかりと混ぜてくださいね。

我が家の娘も大好物なこちらのメニュー、本当に簡単に作れるのでぜひみなさんも作ってみてください！」

1人分たった約220円で作れる「枝豆と鶏ささみのおだしクリームパスタ」

◆材料（2人前）

パスタ（7分ゆでタイプ）：200g

鶏ささみ：2本

冷凍枝豆（さやから出したもの）：80g

牛乳：200ml

白だし：大さじ2

バター：10g

小麦粉：小さじ2

塩：小さじ1/2

黒こしょう：少々

水：400ml

作り方

1．耐熱容器に半分に折ったパスタを入れ、筋を取った鶏ささみをのせる。水400mlと塩小さじ1/2を加え、ふんわりラップをして600Wで9分加熱する。

2．加熱後、ささみを取り出して手で細く裂く。パスタは水分もそのまま残しておく。

3．同じ耐熱容器に小麦粉を加えてよく混ぜ、そこに牛乳、白だしとバターを加えてさらに混ぜる。冷凍枝豆を加えラップをし3分加熱してとろみをつける。

4．裂いておいたささみを加えて全体を混ぜ、黒こしょうをふって味を調える。

耐熱容器に入れてチンするだけ！ 安くて簡単、お出汁の効いたおよねさんの爆速パスタレシピをぜひお試しください！

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