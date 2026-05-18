『うしろの正面カムイさん』2026年7月放送決定！OPテーマ解禁！

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TVアニメ『うしろの正面カムイさん』＜原作：えろき／作画：コノシロしんこ（小学館「マンガワン」連載中）＞の放送が2026年7月より開始されることが決定し、本作のOPテーマが解禁となった。

＜ORCALANDからのコメント＞



ORCALAND初となるアニメタイアップ！

素晴らしい機会に一念発起して産んだ曲

原作ファンの方々も悔しいけど…良いと感じちゃう…となる様に様々な要素を挿入しました

この作品に携わる全ての人々が幸せの絶頂にイく事を祈っています。1111111

●楽曲情報

オープニング主題歌

「成仏Come true」

歌 ORCALAND

作詞 大塚祥輝

作曲 大塚祥輝

編曲 ORCALAND、Hajime Taguchi

●作品情報

『うしろの正面カムイさん』

2026年7月放送決定！

＜原作あらすじ＞

「幽霊が見えるだけ」の普通の女子高生・シヅカ。 シヅカは幽霊を引き寄せる特異体質を活かし、有名な霊能力者・カムイの助手として働いている。 圧倒的な霊力を誇るカムイだが、その除霊は前代未聞なヤリ方でーーー!?

“超”除霊の幕が開く!! エッッッッッッッッッッロイムエッサイム!!

原作：えろき／作画：コノシロしんこ「うしろの正面カムイさん」（小学館「マンガワン」連載中）

コミックス

https://www.shogakukan.co.jp/books/volume/49539

©えろき・コノシロしんこ／小学館／ウェイブ

関連リンク

『うしろの正面カムイさん』公式サイト

https://kamuisan.deregula.com/