人気の大型4輪駆動車2台がパトカーとなって栃木県警に寄贈されました。15日、栃木県警にパトカーとして寄贈されたのはトヨタの「ランドクルーザー」と「ハイラックス」の2台です。県内の会社役員・中村和男さんが「山岳警備に役立ててほしい」と贈ったもので、塗装や赤色灯などの改造費を入れると2台で1730万円にもなり、今後、山岳警備や救助活動のほか、広報活動などのイベントでも活躍するということです。中村さんの寄贈は4回