私立恵比寿中学は16日、公式SNSを通じ、新曲「えびチリ、はじめました」のジャケット写真について「一部誤解を招く可能性のある表現となっていた」として差し替えを発表した。エビ中の新曲「えびチリ、はじめました」は、ヒャダインこと前山田健一による書き下ろし楽曲。来月8日に配信リリース予定で、今月20日にTikTokで先行配信が決定している。新曲ジャケットは、曲名にちなみ中華料理のエビチリをイメージしたインパクト