暑さと湿気で過ごしにくい季節になりました。芸能界も明るく楽しいニュースばかりとはいかず…。嵐が活動に幕を下ろし、「嫌いな芸能人」の名を口にしたあのは番組終了、フジテレビは今年も「27時間テレビ」の放送を断念しました。いつもの覆面メンバーが裏側を語りました。リポーターフジテレビが昨年に続き、夏恒例の「FNS27時間テレビ」を断念したとスポニチが報じたね。週刊誌記者元タレント中居正広氏の女性トラブ