自宅で出産した赤ちゃんの遺体を遺棄した罪で起訴された女が、別の赤ちゃんの遺体を遺棄した疑いで再逮捕です。 再逮捕された大阪市北区のアルバイト・山地里美容疑者（35）は、2022年ごろから今年5月までの間に北区の勤務先の事務所に赤ちゃんの遺体を遺棄した疑いが持たれています。 警察によりますと、山地容疑者は2022年ごろに出産したとみられ、調べに対し、「西成区のマンションで赤ちゃんを産み、ビニール袋