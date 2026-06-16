企業倒産は2年連続で1万件を超える見通しだ。その背景に何があるのか。経済アナリストの中原圭介さんは「円安による物価高と金利上昇が企業経営を圧迫している。これは『高市円安』『高市倒産』とも呼ぶべき、政策と外交の失敗による人災だ」という――。写真提供＝共同通信社自民党総裁選での中傷動画作成疑惑に関し、記者団の取材に応じる高市早苗首相。疑惑に関し「他の候補者を誹謗したり、中傷したりは私の流儀ではないので決