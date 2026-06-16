米国とイランの戦闘終結に向けた協議が合意に至ったと発表された。ナフサ問題もおさまるのか。早稲田大学理工学術院教授の松方正彦氏は「戦闘が終結したところで、既に高額で精製ナフサ・原油を輸入していることから、価格転嫁をせざるを得ない。皆さんがスーパーや薬局で目にする多くの製品に影響する可能性がある」という。ジャーナリストの湯浅大輝さんが聞いた――。■ナフサは足りればいいわけではないナフサの量は足りている