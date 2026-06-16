女子高校生ら2人が死亡した事故からきょうで3か月です。今年3月、沖縄県名護市辺野古沖で修学旅行生を乗せた船2隻が転覆し、京都にある同志社国際高校の武石知華さんと船長の金井創さんの2人が死亡した事故。船を運航していたヘリ基地反対協議会の代表らがきょう現場近くの浜を訪れ、転覆現場に向かって手を合わせました。ヘリ基地反対協議会浦島悦子 共同代表「いまだに亡くなった高校生のご遺族、それから同志社国際高校