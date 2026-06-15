FIFAワールドカップ2026のグループステージ第一戦で、強豪オランダと2対2で引き分けたサッカー日本代表について、ピッチ上のプレー以外でも称賛の声があがった。米メディア「Complex」はSNSで、「タオルも何もかも畳んでおきました」とのタイトルで、試合後の日本代表のロッカールームの写真を投稿。ロッカールームはピカピカに清掃されていて、タオルまでがきちんと畳まれて置かれていた。「オランダとの引き分けの後、日本代表チ