セブンイレブンで6月10日に実施されたスムージーの半額セールが大きな反響を呼んだ。SNSでは、人気商品のため品切れや混雑が発生したとの投稿が相次いだほか、「半額のうちにまとめ買いしたい」「（機械にかける前の状態で）持ち帰って後日飲みたい」といった声もあった。そんな中、一部店舗に掲示されていた「購入後（機械に入れる前）の持ち帰りは一切おやめ下さい」とする注意書きが注目を集めている。なぜ、購入したスムージー