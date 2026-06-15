MrBeastことジミー・ドナルドソン氏が、YouTubeで登録者数5億人に到達した初の個人クリエイターとなりました。MrBeast becomes the first individual creator to reach 500 million YouTube subscribers - YouTube Bloghttps://blog.youtube/creator-and-artist-stories/mrbeast-500-million-youtube-subscribers/MrBeast Hits 500 Million Subscribers on YouTubehttps://www.thewrap.com/media-platforms/tv/mrbeast-500-million