6月9日に中村玉緒さんが肺炎のため86歳で亡くなったと12日、所属事務所が発表した。【写真】涙が出てくる…中村玉緒さん、最後のインスタグラム投稿「玉緒さんは2023年2月に仕事先の名古屋で転倒し、背骨の圧迫骨折と診断。その後は都内の介護施設で生活していましたが、5月くらいから体調を崩し、食欲も落ちていたそうです」（スポーツ紙記者）玉緒さんは歌舞伎の名門・成駒屋の二代目中村鴈治郎さんの長女として誕生。兄は坂