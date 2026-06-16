2026年3月26日の午後7時過ぎ、池袋のサンシャインシティ2階の「ポケモンセンターメガトウキョー」でアルバイトをしていた春川萌衣さん（21）が川崎市の無職・広川大起容疑者（26）に首などを刃物で刺され死亡した。広川容疑者は春川さんを殺害した後に自身の首もナイフで刺し、死亡した。過去にストーカー規制法違反で逮捕されていた元交際相手による犯行だった 〈画像多数〉女性の手を握りダンスを踊る