楽天が新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（61）を招聘（しょうへい）し19日のリーグ戦再開から新体制で挑むことが15日、分かった。10日に成績不振による三木肇監督（49）の休養を発表。塩川達也ヘッドコーチ（43）を監督代行としたが、再建に早期着手する。借金16のリーグ最下位でチーム防御率も同ワーストの3・61。投手育成にも定評があり、パ・リーグを熟知する吉井氏に立て直しを託す。成績不振による三木監督の休養が