オランダサッカー界のレジェンド、ラファエル・ファン・デル・ファールト氏が生放送中に深刻な人種差別発言を行い、激しい批判を浴びている。ファン・デル・ファールト氏は15日（日本時間）に行われた2026北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグF組第1戦、オランダ対日本戦の中継で解説者を務めた。問題の発言は、オランダが後半終了間際に同点ゴールを許し、2−2の引き分けに終わった直後に飛び出した。失点場面を分析してい