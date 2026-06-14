冬眠シーズンが明け、各地でクマによる事故が相次いでいる。クマに遭遇したらどうすればいいのか。クマ問題を取材する中野タツヤさんは「『死んだフリ』が有効という説があるが、やり方を間違えるとむしろ逆効果だ。例えば去年、中国・甘粛省で起きた事件が参考になる」という――。写真＝iStock.com／olga_gl※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／olga_gl■クマに背中を向けて逃げてはいけないもし、不運にもどこかでクマに