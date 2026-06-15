「こればっか穿いてる」「着回し力も抜群」【しまむら】マニア絶賛♡「イロチ買いアイテム」ftn-fashion trend news-

「着回し力も抜群」しまむらの服がイロチ買い タック入りですっきり見え

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • インフルエンサーがイロチ買いしたしまむらの洋服を紹介しています!
  • 細すぎず太すぎない絶妙なコクーンシルエットが特徴のワイドパン
  • ベージュとブラックの2色展開で、暑い季節に活躍してくれそうです
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