ＳＮＳを巡るこどもの保護策について議論する総務省の有識者会議は１５日、ＳＮＳ利用の年齢確認について、事業者による厳格化の検討を求める報告書案を了承した。総務省は、こども家庭庁などと法改正を含む対策を議論し、年内にも方向性を示す。ＳＮＳは、生年月日の自己申告で利用できるサービスも多く、こどもが年齢を偽って利用することもある。報告書案は事業者に対し「年齢確認の厳格化を検討すべきだ」と明記した。一方