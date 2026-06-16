お笑い芸人のやす子が16日、午後7時46分ごろ、最大震度5弱を観測する地震の発生を受けて自身のSNSを更新。今後の注意点を呼び掛けた。【写真】地震発生直後に注意を呼びかけたやす子やす子は地震発生の約5分後に自身のSNSを更新。「地震強かったですね。皆さん大丈夫ですか？」と語りかけると「余震に気をつけましょう」と伝えた。さらには「枕元に靴を置く」「モバイルバッテリーは充電しておく」「今夜はお風呂の水は抜か