とにかく明るい安村（44）が16日、都内で「海外旅行2000万人に向けた共同記者会見」に出席した。この日は三代目J SOUL BROTHERSの岩田剛典（37）とともに登場。この日はJATA（日本旅行業協会）や省庁の関係者が多数集まる会場に、いつものパンツ1枚で登場。やや緊張感が漂っていた会場を一気に和ませていた。お決まりの全裸ポーズを披露し、「これが日本の文化です。ジャパニーズカルチャー」と、会場に集まった各国の関係者も爆