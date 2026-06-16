チュニジアのサブリ・ラムシ監督（ゲッティ＝共同）サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で、日本と同じ1次リーグF組のチュニジアのサブリ・ラムシ監督（54）が解任された。14日の初戦でスウェーデンに1―5で完敗し、16日に同国サッカー連盟が公式インスタグラムで契約終了を発表した。後任は同じくフランス出身のエルベ・ルナール氏（57）。日本戦は20日（日本時間21日）に行われる。ラムシ監督は14年W杯ブラジル