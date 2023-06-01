【ロンドン＝田島大志】高市首相と英国のスターマー首相は１４日、ロンドンで会談し、経済安全保障に関する日英共同宣言を発表した。エネルギーや重要鉱物のサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化や多角化に向けた協力の強化を強調した。宣言では、中国を念頭にレアアース（希土類）などの重要鉱物に関し、恣意（しい）的な輸出制限に対する「重大な懸念を表明する」と明記した。人工知能（ＡＩ）や量子、宇宙、