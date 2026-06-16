6月4日、ホールケーキに顔を押しつけられ、嫌がる幼児の動画がTikTokに投稿された。【写真】胸糞すぎる…泣きじゃくる幼児の顔を何度もケーキに押しつける女性「動画の中では、1人の女性が“1歳の誕生日”と称して、クリームが塗られたケーキに幼児の顔を何度も押しつけていたんです。動画を投稿したのは、福岡県内に住んでいる母親とみられています。実際にケーキを押しつけたのは、母親の姉と推測され、家族ぐるみの“凶行”と