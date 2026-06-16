北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。ベンチで戦況を見守っていた長友佑都の右腕には“名誉の証”が見られ、史上初となる光景がファンの視線を集めた。W杯5大会連続出場となった39歳の長友。オランダ戦ではベンチから選手を鼓舞する様子があった中で、ユニホームの右肩付近には今大会か