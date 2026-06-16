FIFAワールドカップ2026に臨んでいるサッカー日本代表のDF板倉滉選手が現地15日、次戦の相手チュニジアの監督交代について語りました。チュニジアは初戦でスウェーデン相手に1-5で大敗すると、サブリ・ラムシ監督を解任。板倉選手は「このタイミングで監督が代わるかとビックリした思いもある」と明かします。続けて「いろいろな想定をしていかないといけない。監督が代わったりするタイミングというのは、チームとしてもう一度気