高市早苗・首相が自民党総裁選と総選挙の中傷動画疑惑で大炎上するなか、ポスト高市の"ワンポイント・リリーフ"として浮上しているのが茂木敏充・外相だ。だが、その茂木氏にも総裁選をめぐるある疑惑が持ち上がった――。【独自入手】文書には「しっかり茂木先生を支援するように」との文言「自民党総裁選挙への支援体制について」と題する通達文書自民党最大のタブー「幽霊党員」問題事実上の総理を決める自民党総裁選を左