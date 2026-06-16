家を建てるのは人生最大級のイベントであり、それだけに夫婦の価値観のズレが浮き彫りになりやすい。パートナーの突拍子もない提案に頭を抱えるというのはよくある話だが、まさか「銀座に住みたい」と言い出されたらどうだろうか。ガールズちゃんねるに6月中旬、「夫が銀座に住みたがります」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主は世田谷区にある親族の土地に家を建てる計画を進めていたが、有楽町勤務の夫が突如、