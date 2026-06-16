『ビジョンクエンチ』デモ版が配信開始Real Sound

「Vision Quench」デモ版を公開 懐かしさとホラーの世界が舞台

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 協力型ダークファンタジーダンジョン探索ゲーム「Vision Quench」
  • Steam Nextフェスにてデモ版が公開されたことが発表された
  • コンセプトは「レトロ3D × アメリカ都市伝説」だという
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