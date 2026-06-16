サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグのオランダ戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で負傷交代したＭＦ久保建英（２５＝Ｒソシエダード）の状態について、開催国米国の負傷分析サイトが復帰まで３週間を要するとの見解を示した。久保は後半２６分にボールを保持していたところ、ＤＦデンゼル・ダンフリース（インテル）が激しくチャージしてきて激突。久保は左ヒザを押さえながら苦悶の表情を浮かべ、倒れ込んだ。自らバツ