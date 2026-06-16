千原ジュニアが１５日、テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」で、「自分のやってる番組は全部変えてもらった」というテレビ業界の慣例を明かした。ジュニアは「あることで、おかしな世界にずっといてここまで来てるんやなって…」と気付いたきっかけを告白。ジュニアはある番組で「ＶＴＲを見る番組で、ガーンって女の子が倒れたのよ。ＡＤの子が」と女性スタッフが突然倒れてしまったのを目撃。「本番を迎えているとい