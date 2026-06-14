【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.204】まるで、猫のお尻の穴みたい…！飼い主さん（@mkmk_1019x）は、愛猫もけもけくん（通称：もけちゃん）の味わいあるお顔をそう表現し、愛でています。もけちゃんは、エキゾチックロングヘア。不定期で、猫専用のライブ配信アプリ「nekochan」のライバーとして活躍しています。◆ブリーダーサイトで一目惚れした“仙人のような猫“2022年の秋、猫と暮らしたいと思っ