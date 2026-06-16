タレント・叶美香が14日、叶姉妹のインスタグラムを更新。1年間での体重の変化を告白した。【比較写真】「激務と急激な気候の変化と…」体重減少を告白した叶美香この日は「SSFF ＆ ASIA 2026（ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア2026）のご招待に行って参りましたよ」と写真とともに報告。昨年と今年の様子を並べた写真をアップし、「2025年のお写真と今年のお写真を並べてみましたところなんと体重が3キロも減