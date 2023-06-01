俳優・アーティストとして活躍する菅田将暉が、22日午後10時放送の『菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD』で、3年4ヶ月ぶりにオールナイトニッポンパーソナリティーを務めることが発表された。【写真】手を取り合い…菅田将暉＆小松菜奈 ラブラブな2ショット菅田は、2017年4月から5年間『オールナイトニッポン』月曜日のレギュラーパーソナリティーを担当。今回は23年2月に『オールナイトニッポン55周年記念オールナイトニッ