“消された元メンバー”が、別のルートから芸能界に戻ってくる。ガールズグループLE SSERAFIMを脱退したキム・ガラムが、女優として再デビューすることになった。【写真】“消された”キム・ガラム、3年ぶりの近況芸能事務所マネジメントKOOは6月16日、キム・ガラムとの専属契約締結を発表した。同社は、キム・ガラムのYouTube活動を継続的に見守るなかで、「俳優としての成長可能性と誠実な態度に深い印象を受けた」と説明。続け