栃木県の県立高校に侵入して、生徒45人の財布などから現金あわせて36万9000円を盗んだとして、無職の男が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、仙台市宮城野区の無職・佐伯嘉康容疑者（68）です。佐伯容疑者は今年3月2日、宇都宮市の県立宇都宮白楊高校に侵入し、生徒のいない教室に置かれていた生徒45人のバッグの財布から、現金あわせて36万9000円を盗んだ疑いがもたれています。警察は防犯カメラなどの捜査で佐伯容