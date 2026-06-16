大ヒット漫画「はたらく細胞」の作者・清水茜氏が、16日までに公式Xを更新。自身の身に起きたトラブルについて記した。清水氏は実妹の「細胞を覚えたい」という声から漫画を描き、2014年に「第27回少年シリウス新人賞」で大賞を受賞。同年の月刊少年シリウスに掲載され漫画家デビューを果たした。翌15年から「はたらく細胞」の連載を開始し大ヒット。18年にテレビアニメ化、24年には実写映画化された。清水氏は、メディア