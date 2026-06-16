（CNN）米政府高官は15日、戦闘終結に向けた米国とイランの覚書に、米側はトランプ米大統領とバンス副大統領、イラン側はガリバフ国会議長がオンラインで署名したことを明らかにした。正式な署名式は19日に行われるとしている。主要7カ国首脳会議（G7サミット）でフランス東部エビアンを訪れたトランプ氏は、記者団に対し、ホルムズ海峡は「すでに一部開放されている」と述べ、米国とイランが覚書に正式署名する予定の19日に全面的