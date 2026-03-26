東京ミルクチーズ工場から、夏にぴったりの期間限定商品「バニラ＆マスカルポーネクッキー」が2026年6月17日（水）より登場します。昨年好評を博した人気フレーバーが今年も復活し、冷凍庫で冷やして楽しむ新しいおいしさを提案。さらに、人気クッキーを詰め合わせた限定アソートや、7月発売の新商品などもラインアップ。暑い季節のティータイムや手土産にぴったりなスイー