旧京都新聞本社ビルに開業予定のホテルのイメージ図（大成建設提供）京都新聞ホールディングス（HD）と大成建設などは15日、HDが所有する旧京都新聞本社ビルをホテルとする計画を発表した。客室は計約240室で、2029年度に開業予定。タイを拠点に世界各地でホテルなどを展開するマイナー・ホテルズ社の「Avani（アヴァニ）」ブランドの日本初進出という。HDなどによると、ホテル名は「（仮称）AvaniKyoto」。京都市中心部の主