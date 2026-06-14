SNSで話題になっていて、以前から気になっていた【ファミリーマート】の「コンビニエンスウェア」。今回は「リラックスショーツ」と「ブラウェア」を実際に購入してみました。やわらかな肌あたりとラクな着け心地に感動し、“一軍インナー” としてヘビロテしたくなるお気に入りに！ 実際に使って感じた魅力をレポートします。 関東限定販売！ ファミマの新作ショーツをチェック 【