SKE48は16日、この日開催を予定していたTeam K?の公演「シアターの女神」を中止すると発表した。メンバーの荒野姫楓、奥野心羽が体の不調を訴え医療機関を受診した結果「十分な演目を披露することが難しい」と説明した。Team K?は伊藤実希をリーダーに荒野姫楓、池田楓、井上瑠夏、奥野心羽、鎌田菜月、北川愛乃、鬼頭未来、佐藤佳穂、澤田奏音、篠原京香、菅原茉椰、鈴木愛來、藤本冬香、松本慈子の15人で構成されている。