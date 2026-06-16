「現時点で、球団にいることはあまり理にかなっていることではない」【MLB】ドジャース 4ー3 レイズ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地で行われたレイズ戦に4-3で逆転勝利した。大谷翔平投手は4打数無安打で、2試合連続ノーヒットに終わった。試合後、デーブ・ロバーツ監督はサンティアゴ・エスピナル内野手を40人枠から外す事実上の戦力外（DFA）とすることを明かした。昨年11月に右足