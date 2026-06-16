かつて全国の人に愛された人気者の今に密着しました。園内におよそ40種類の動物がいる阿蘇カドリー・ドミニオン。 その人気者といえば…！人気番組「天才！志村どうぶつ園」に出演していたチンパンジーのパンくん。 2001年10月1日生まれで、2004年から2012年にかけて、「天才！志村どうぶつ園」に出演。番組終了からまもなく6年。今どうしているのでしょうか？育ての親・宮沢厚園長です。■緒方太郎キャスタ